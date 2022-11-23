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Путин выступит на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 24 ноября

Георгий Соланович
Общество
Путин выступит на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 24 ноября
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 24 ноября выступит на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 23 ноября.

— Глава государства выступит перед гостями и участниками конференции, а также примет участие в дискуссии с молодыми учеными в области искусственного интеллекта и машинного обучения, — говорится в сообщении пресс-службы.

22 ноября Путин присутствовал на церемонии открытия памятника кубинскому политическому деятелю Фиделю Кастро. На мероприятии, проходившем в Москве, глава государства вспомнил о последнем разговоре с лидером Кубы.

По словам Путина, Кастро говорил о вещах, которые являются актуальными и на сегодняшний день. Например, о том, «что независимостью и достоинством не торгуют», а также о том, что каждый народ имеет право на свободное развитие и выбор своего пути.

В ходе мероприятия действующий кубинский лидер Мигель Диас-Канель в свою очередь выразил благодарность российской стороне и скульпторам за создание памятника Кастро.

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