Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

Фото: Администрация президента РФ

Россия, Москва, площадь Фиделя Кастро Карта всех событий

Президент России Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве. Мероприятие прошло во вторник, 22 ноября.

— Мы собрались здесь, на площади, носящей имя Фиделя Кастро, чтобы открыть памятник этому выдающемуся государственному деятелю и политическому деятелю. Основателю современного кубинского государства. Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости, — сказал Путин.

В процессе мероприятия кубинский лидер выразил благодарность российской стороне и скульпторам за создание памятника. По его словам, личность Кастро тесно связана с дружбой России и Кубы, которая формировалась более 60 лет, передает РИА Новости.

19 ноября Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом. В процессе поездки он планировал принять участие в открытии памятника Фиделю Кастро, а также провести переговоры с Путиным.

Во время диалога президентов Диас-Канель заявил, что введенные рядом стран Запада санкции в отношении России и Кубы носят несправедливый и односторонний характер. По его словам, Гавана ценит роль Москвы в процессе продвижения мира к многополярности.