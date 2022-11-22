Президент Кубы назвал несправедливыми санкции против Москвы и Гаваны

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Введенные рядом стран Запада санкции в отношении России и Кубы носят несправедливый и односторонний характер. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

— Для нас этот визит (в Москву — прим. «ВМ») имеет глубокое значение. Мы проводим его, когда обе страны — и Россия, и Куба — подвержены несправедливым односторонним санкциям, — сказал он.

Диас-Канель добавил, что Куба ценит роль России в процессе продвижения мира к многополярности. По его словам, Москва всегда может положиться на Гавану при решении различных вопросов. Кубинские власти намерены и дальше развивать отношения с российскими коллегами, передает ТАСС.

19 ноября Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом. В программе визита кубинского лидера были запланированы переговоры с Владимиром Путиным, а также участие в открытии монумента, посвященного лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

По словам главного редактора журнала «Латинская Америка» Виктора Хейфеца, визит президента Кубы носит символический характер, поездка демонстрирует, что существует ряд стран, желающих вести диалог с Россией. На повестке будут в первую очередь стоять вопросы экономического сотрудничества.