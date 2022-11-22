Путин вспомнил о беседах с Фиделем Кастро на открытии памятника в его честь

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российский президент Владимир Путин во вторник, 22 ноября, вспомнил о последних беседах с лидером Кубы Фиделем Кастро в 2014 году в приветственной речи в честь открытия памятника кубинскому политическому деятелю.

— Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства. О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму, — цитирует слова российского лидера ТАСС.

До этого стало известно, что Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве.

В процессе мероприятия кубинский лидер выразил благодарность российской стороне и скульпторам за создание памятника. По его словам, личность Кастро тесно связана с дружбой России и Кубы, которая формировалась более 60 лет.

19 ноября Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом. В процессе поездки он планировал принять участие в открытии памятника Фиделю Кастро, а также провести переговоры с Путиным.