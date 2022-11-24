Эксперт дал советы, как не попасться на уловки мошенников при онлайн-шопинге

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Эксперт по кибербезопасности Алексей Потехин рассказал, как не попасться на уловки мошенников при онлайн-шопинге и не потерять денежные средства.

Эксперт посоветовал завести отдельную банковскую карту, чтобы оплачивать интернет-покупки. Также можно установить лимит трат по этой карте, либо вносить небольшую сумму денег непосредственно перед покупкой.

Стоит выбирать проверенные онлайн-ресурсы. У многих пользователей есть перечень магазинов, где они чаще всего совершают покупки.

Если какой-то онлайн-ресурс используется впервые, то нужно проверить, чтобы название сайта совпадало с названием бренда, чтобы адрес начинался с https, передает «Радио 1».

В пятницу, 25 ноября, стартует ежегодная большая распродажа «черная пятница». В этот день многие товары можно купить с огромными скидками. «Вечерняя Москва» узнала, как не попасться на уловки продавцов и что выгоднее всего покупать в распродажу.