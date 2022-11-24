Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт дал советы, как не попасться на уловки мошенников при онлайн-шопинге

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт дал советы, как не попасться на уловки мошенников при онлайн-шопинге
Фото: Unsplash

Эксперт по кибербезопасности Алексей Потехин рассказал, как не попасться на уловки мошенников при онлайн-шопинге и не потерять денежные средства.

Эксперт посоветовал завести отдельную банковскую карту, чтобы оплачивать интернет-покупки. Также можно установить лимит трат по этой карте, либо вносить небольшую сумму денег непосредственно перед покупкой.

Стоит выбирать проверенные онлайн-ресурсы. У многих пользователей есть перечень магазинов, где они чаще всего совершают покупки.

Если какой-то онлайн-ресурс используется впервые, то нужно проверить, чтобы название сайта совпадало с названием бренда, чтобы адрес начинался с https, передает «Радио 1».

В пятницу, 25 ноября, стартует ежегодная большая распродажа «черная пятница». В этот день многие товары можно купить с огромными скидками. «Вечерняя Москва» узнала, как не попасться на уловки продавцов и что выгоднее всего покупать в распродажу.

Цены шопинг Покупки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения