Пушилин сообщил о продвижении армии России по нескольким направлениям спецоперации

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Российские военнослужащие продолжают продвигаться на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях спецоперации на Украине. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 24 ноября.

— Продвижения по фронтам есть: на Авдеевском направлении, на Марьинском направлении и на Угледарском направлении, — сказал он.

Врио главы ДНР добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока находятся еще слишком близко к населенным пунктам республики. Из-за этого местные жители продолжают страдать от обстрелов со стороны украинской армии. В частности, речь идет о Донецке, Горловке и Ясиноватой, передает РИА Новости.

До этого Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях. По его словам, украинские войска на всей линии соприкосновения «применяют все имеющееся у них вооружение, пытаются периодически контратаковать», однако российские военнослужащие «выполняют свою задачу».