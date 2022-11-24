Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушилин сообщил о продвижении армии России по нескольким направлениям спецоперации

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин сообщил о продвижении армии России по нескольким направлениям спецоперации
Фото: glava-lnr.info

Российские военнослужащие продолжают продвигаться на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях спецоперации на Украине. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в четверг, 24 ноября.

— Продвижения по фронтам есть: на Авдеевском направлении, на Марьинском направлении и на Угледарском направлении, — сказал он.

Врио главы ДНР добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока находятся еще слишком близко к населенным пунктам республики. Из-за этого местные жители продолжают страдать от обстрелов со стороны украинской армии. В частности, речь идет о Донецке, Горловке и Ясиноватой, передает РИА Новости.

До этого Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях. По его словам, украинские войска на всей линии соприкосновения «применяют все имеющееся у них вооружение, пытаются периодически контратаковать», однако российские военнослужащие «выполняют свою задачу».

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения