Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях
Фото: er.ru

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 22 ноября, сообщил, что российские подразделения добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.

— Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи, — подчеркнул глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин также добавил, что украинские войска на всей линии соприкосновения «применяют все имеющееся у них вооружение, пытаются периодически контратаковать», однако российские военнослужащие «выполняют свою задачу».

18 ноября в результате упорных боев Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Павловка.

В тот же день бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Уточняется, что четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал «адом» атаки Вооруженных сил Российской Федерации на территории Донбасса. Он отметил, что в регионе ежедневно проходят жестокие бои.

Украина Денис Пушилин Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Все мнения