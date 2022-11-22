Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 22 ноября, сообщил, что российские подразделения добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.

— Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи, — подчеркнул глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин также добавил, что украинские войска на всей линии соприкосновения «применяют все имеющееся у них вооружение, пытаются периодически контратаковать», однако российские военнослужащие «выполняют свою задачу».

18 ноября в результате упорных боев Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Павловка.

В тот же день бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Уточняется, что четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал «адом» атаки Вооруженных сил Российской Федерации на территории Донбасса. Он отметил, что в регионе ежедневно проходят жестокие бои.