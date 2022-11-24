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Степан Орлов: Ввод в эксплуатацию зданий Главархива в ТиНАО обеспечит новое качество сохранения фондов

Александр Афонин
Город
Степан Орлов: Ввод в эксплуатацию зданий Главархива в ТиНАО обеспечит новое качество сохранения фондов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Комплекс зданий Главархива в ТиНАО, который готовится к вводу в эксплуатацию, позволит обеспечить новое качество сохранению фондов. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил депутат Московской городской думы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов.

— Архивный кластер Главархива Москвы станет самым большим в стране: новые площади и роботизированные решения в поселении Вороновское позволят организовать до 100 миллионов единиц хранения, — сказал он.

По словам депутата, сегодня необходимо уделить особое внимание вопросу сохранения исторического наследия, документов и памятников эпохи. В этом может помочь Главархив Москвы, комплекс зданий которого станет интеллектуальной системой управления. После его ввода в эксплуатацию работа ученых станет значительно проще, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Степан Орлов заявил, что активное развитие столицы положительно влияет на экономику всей России. По его словам, за короткий промежуток времени в городе пересмотрели цепочки поставок для замещения импортных товаров, например, в транспортной сфере.

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