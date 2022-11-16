Депутат МГД Орлов: Динамичное развитие Москвы оказывает положительное влияние на экономику всей России

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Активное развитие столицы положительно влияет на экономику всей России. Об этом в среду, 16 ноября, заявил заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.

— Столица успешно прошла через период пандемии коронавирусной инфекции, а сейчас справляется с последствиями беспрецедентного внешнеэкономического давления, оказываемого на нашу страну. Благодаря эффективному управлению городским хозяйством, Москва не только продолжает выполнять все взятые на себя социальные обязательства, но и обеспечивает реализацию долгосрочных программ развития, — отметил он.

По словам Орлова, за короткий промежуток времени в городе пересмотрели цепочки поставок для замещения импортных товаров, например, в транспортной сфере. Так, весь транспорт для Москвы производится на территории России. Заказы из столицы обеспечивают более чем две трети загрузки предприятий транспортного машиностроения страны, что позволяет сохранить тысячи рабочих мест.

Депутат также напомнил, что в следующем году планируется возобновить регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке. Проект реализуется на базе отечественных разработок и оборудования, передает агентство городских новостей «Москва».

14 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возвращении регулярных речных пассажирских перевозок в столицу. По его словам, суда должны пройти обкатку и испытания. Для поездок задействуют речные электротрамваи с удобными салонами, информационными экранами, USB-зарядками и бесплатным Wi-Fi.