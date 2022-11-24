Рядом со станцией метро «Некрасовка» открыли 275 новых парковочных мест

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Защитников Москвы (дублёр) Карта всех событий

Рядом со станцией Московского метрополитена «Некрасовка» начали работу 275 новых парковочных мест. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 275 парковочных мест появилось рядом со станцией метро «Некрасовка». В этом районе с 2015 года шла масштабная жилая застройка: прибавилось около 20 новых домов, поэтому прирост населения в районе Некрасовка за год — 3650 человек. Это самый быстрорастущий район в ЮВАО, — говорится в сообщении.

Так, 181 место расположилось на дублерах проспекта Защитников Москвы, еще 44 находятся на улице Недорубова. Кроме того, 50 парковочных мест расположили на улице Рождественская. Увеличение числа мест для парковок позволило обеспечить свободный и комфортный проезд транспорта в районе, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что с июня жители столицы более миллиона раз воспользовались для оплаты парковки Системой быстрых платежей. Доля пополнений счета посредством СБП в ноябре достигала 27 процентов.