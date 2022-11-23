Москвичам рассказали о плюсах оплаты парковки через Систему быстрых платежей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С июня жители столицы более миллиона раз воспользовались для оплаты парковки Системой быстрых платежей (СБП). Об этом в среду, 23 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— С июня мы запустили пополнение парковочного счета в приложении «Парковки России» через российскую Систему быстрых платежей, что позволило пользователям экономить на комиссии при оплате парковочной сессии. Новой функцией воспользовались уже более одного миллиона раз, — рассказал заммэра.

Он утонил, что доля пополнений счета посредством СБП в ноябре достигала 27 процентов.

Жителям столицы напомнили о преимуществах новой функции. Так, при использовании СПБ оплата осуществляется быстрее, не требуется введения данных карты, а комиссия банка становится меньше до 8 раз и в перспективе продолжит снижаться, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно об увеличении заполняемости перестроенных уличных парковок в Москве. По словам Максима Ликсутова, спрос на парковки вырос благодаря их доступности и поминутной оплате.