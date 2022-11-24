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Топ-менеджеры «Билайна» выкупили «Вымпелком» у Veon за 130 миллиардов рублей

Александр Афонин
Общество
Топ-менеджеры «Билайна» выкупили «Вымпелком» у Veon за 130 миллиардов рублей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Группа топ-менеджеров мобильного оператора «Билайн» подписала соглашение о покупке компании «Вымпелком» у нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе «Билайна».

Эта сделка — важная веха в истории «Билайна». Команде топ-менеджмента в лице меня, Светланы Кирсановой, Максима Зайкова, Валерия Шоржина и Рената Насретдинова удалось сформировать наиболее сбалансированное предложение для группы VEON, что обеспечило его победу в конкурентном процессе по продаже актива, — сказал генеральный директор «Билайна» Александр Торбахов.

Сумма сделки составила 130 миллиардов рублей. Ожидается, что процесс продажи бизнеса завершится не позднее 1 июня 2023 года. Однако обе стороны имеют право продлить срок, если регулирующие органы не предоставят необходимые лицензии и разрешения, передает Telegram-канал «Билайн».

До этого сообщалось, что владелец сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор выкупит 100 процентов российских активов логистического партнера McDonald's — «HAVI Россия». Сделку предстоит согласовать с Федеральной антимонопольной службой.

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