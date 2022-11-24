Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Посетители ресторанов в Петербурге тратят на 84 процента больше, чем в среднем по России

Ирина Игнатенко
Общество
Посетители ресторанов в Петербурге тратят на 84 процента больше, чем в среднем по России
Фото: Pexels

Санкт-Петербург и Ленинградская область стали лидерами по объему трат на душу населения в общественном питании. Этот показатель превышает среднероссийский почти вдвое — на 84 процента.

Сообщается, что средний чек в первые две недели ноября в ресторанах и барах составил 1366 рублей, в кафе и столовых — 488 рублей, в заведениях быстрого питания — 353 рубля.

Как сообщают аналитики, на средний размер ноябрьских расходов петербуржцев в общепите повлияли больше траты гостей, которые посещали Северную столицу в начале ноября, на длинных выходных. Также необходимо принимать во внимание погодный фактор. Зимой люди покупают более калорийную пищу, чаще заказывают горячие блюда, передает издание «Невские новости».

Президент Федерации рестораторов и отельеров по Северо-Западу Леонид Гарбар оценил состояние ресторанной отрасли Санкт-Петербурга.

Цены Санкт-Петербург Рестораны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения