Посетители ресторанов в Петербурге тратят на 84 процента больше, чем в среднем по России

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Санкт-Петербург и Ленинградская область стали лидерами по объему трат на душу населения в общественном питании. Этот показатель превышает среднероссийский почти вдвое — на 84 процента.

Сообщается, что средний чек в первые две недели ноября в ресторанах и барах составил 1366 рублей, в кафе и столовых — 488 рублей, в заведениях быстрого питания — 353 рубля.

Как сообщают аналитики, на средний размер ноябрьских расходов петербуржцев в общепите повлияли больше траты гостей, которые посещали Северную столицу в начале ноября, на длинных выходных. Также необходимо принимать во внимание погодный фактор. Зимой люди покупают более калорийную пищу, чаще заказывают горячие блюда, передает издание «Невские новости».

Президент Федерации рестораторов и отельеров по Северо-Западу Леонид Гарбар оценил состояние ресторанной отрасли Санкт-Петербурга.