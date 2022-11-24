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Финал конкурса русского романса «Романсиада» состоится 4 декабря в Москве

Александр Афонин
Город
Финал конкурса русского романса «Романсиада» состоится 4 декабря в Москве
Фото: Пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца
Россия, Москва, улица Волхонка, 15 Карта всех событий

В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится финал XXVI Московского Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в четверг, 24 ноября.

— 4 декабря в Зале Церковных Соборов состоится финал XXVI Московского Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». Это одно из самых масштабных и авторитетных современных творческих состязаний, весьма сложное по своей программе, — говорится в сообщении.

Конкурс русского романса проходит на протяжении всего года. Текущий сезон был открыт «Донецкой Романсиадой», которая прошла с 15 по 17 февраля. В процессе мероприятий каждый регион определяет одного финалиста. Так, на сцене Зала Церковных Соборов Храма Христа выступят лучшие из лучших.

До этого сообщалось, что финальный этап чемпионата по финансовой грамотности для подростков от 14 до 18 лет FinSkills стартовал в Москве. Участникам предстоит пройти самостоятельное решение кейсов.

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