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Путин наградил военкора Семена Пегова орденом Мужества

Евгений Жуков
Общество
Путин наградил военкора Семена Пегова орденом Мужества
Фото: РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

В тексте соответствующего указа отмечается, что награда присвоена военкору за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, передает официальный сайт Кремля.

23 октября стало известно, что Пегов после ранения в ногу был госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка.

2 ноября в Организации Объединенных Наций презентовали документальный фильм RT «Военкоры». В фильме рассказывается о работе российских военных корреспондентов в зоне боевых действий в Донбассе.

Выход картины запланирован в конце этого года. В числе героев фильма — Мурад Газдиев, Евгений Поддубный, Семен Пегов. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был показан тизер фильма. После этого выступили авторы и герои фильма, они рассказали о создании картины и об особенностях своей работы.

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