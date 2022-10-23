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Российский военкор Пегов был госпитализирован в Донецке с ранением в ногу

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Российский военкор Пегов был госпитализирован в Донецке с ранением в ногу
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Российский военный корреспондент Семен Пегов был госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка, у него диагностировано ранение в ногу. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— У него минно-взрывная травма, повреждена стопа, — говорится в сообщении.

В ближайшее время журналисту будет проведена операция. Состояние Пегова оценивается медиками на уровне средней степени тяжести, передает ТАСС.

Семен Пегов является известным российским военным журналистом. Он работает в зоне конфликта в Донбассе с 2014 года. В своем блоге он публикует материалы о ситуации в регионе.

Украина готовит масштабное наступление в направлении Херсона. В связи с этим российские власти проводят эвакуацию мирного населения. Чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, происходящее на Херсонщине — классический пример «наступления любой ценой». Киевский режим хочет выставить на витрину перед Западом большой военный успех и готов ради этого пойти на все.

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