Российский военкор Пегов был госпитализирован в Донецке с ранением в ногу

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Российский военный корреспондент Семен Пегов был госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка, у него диагностировано ранение в ногу. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— У него минно-взрывная травма, повреждена стопа, — говорится в сообщении.

В ближайшее время журналисту будет проведена операция. Состояние Пегова оценивается медиками на уровне средней степени тяжести, передает ТАСС.

Семен Пегов является известным российским военным журналистом. Он работает в зоне конфликта в Донбассе с 2014 года. В своем блоге он публикует материалы о ситуации в регионе.

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