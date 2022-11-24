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Два автомобиля столкнулись на северо-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на северо-востоке столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, Вологодский проезд Карта всех событий

На северо-востоке Москвы столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 24 ноября.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении Алтуфьевского шоссе и Вологодского проезда. Обстоятельства аварии уточняются, на месте работают оперативные службы города.

Движение на участке Вологодского проезда затруднено и осуществляется по одной полосе из двух в обе стороны, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло 23 ноября на МКАД. Из-за столкновения двух автомобилей было перекрыто две полосы движения.

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