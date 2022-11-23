Два автомобиля столкнулись на 37-ом километре МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 37-й километр Карта всех событий

Две машины столкнулись на 37-ом километре внешней стороны МКАД. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 23 ноября, сообщил источник в экстренных службах города.

— Перекрыто две полосы движения, — рассказал источник «ВМ».

Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

23 ноября на Новогиреевской эстакаде произошла крупная авария с участием 12 автомобилей. В результате инцидента две полосы для движения транспорта были перекрыты. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

До этого сообщалось, что на внешней стороне 34-го километра МКАД столкнулись три машины, в результате чего один из автомобилей опрокинулся на проезжую часть. Движение транспорта осуществлялось по трем полосам из шести.

Накануне стало известно, что авария с участием трех автомобилей произошла на севере Москвы. Столкновение произошло на Дмитровском шоссе в районе дома № 7, корпус 2, строение 2.