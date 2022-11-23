Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два автомобиля столкнулись на 37-ом километре МКАД

Юлия Курганова
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на 37-ом километре МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 37-й километр Карта всех событий

Две машины столкнулись на 37-ом километре внешней стороны МКАД. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 23 ноября, сообщил источник в экстренных службах города.

— Перекрыто две полосы движения, — рассказал источник «ВМ».

Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

23 ноября на Новогиреевской эстакаде произошла крупная авария с участием 12 автомобилей. В результате инцидента две полосы для движения транспорта были перекрыты. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

До этого сообщалось, что на внешней стороне 34-го километра МКАД столкнулись три машины, в результате чего один из автомобилей опрокинулся на проезжую часть. Движение транспорта осуществлялось по трем полосам из шести.

Накануне стало известно, что авария с участием трех автомобилей произошла на севере Москвы. Столкновение произошло на Дмитровском шоссе в районе дома № 7, корпус 2, строение 2.

МКАД Автомобили Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения