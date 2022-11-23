ДТП с участием 12 автомобилей произошло на Новогиреевской эстакаде

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Новогиреевская улица Карта всех событий

На Новогиреевской эстакаде произошла крупная авария с участием 12 автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 23 ноября, сообщил источник в экстренных службах.

По слова собеседника «ВМ», в результате инцидента две полосы для движения транспорта были перекрыты. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

До этого сообщалось, что на внешней стороне 34-го километра МКАД столкнулись три машины, в результате чего один из автомобилей опрокинулся на проезжую часть. Движение транспорта осуществлялось по трем полосам из шести.

Накануне стало известно, что дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на севере Москвы. Столкновение произошло на Дмитровском шоссе в районе дома № 7, корпус 2, строение 2.