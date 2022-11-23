Три автомобиля столкнулись на 34-ом километре МКАД

На внешней стороне 34-го километра МКАД столкнулись три машины. В результате аварии один из автомобилей опрокинулся на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 23 ноября.
В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
— Движение осуществляется по трем полосам из шести, — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Вскоре сообщили, что движение восстановили.
22 ноября дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на севере Москвы. Авария случилась на Дмитровском шоссе в районе дома № 7, корпус 2, строение 2.
Еще одно ДТП произошло в Косино-Ухтомском районе. Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.