Три автомобиля столкнулись на 34-ом километре МКАД

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На внешней стороне 34-го километра МКАД столкнулись три машины. В результате аварии один из автомобилей опрокинулся на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 23 ноября.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение осуществляется по трем полосам из шести, — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вскоре сообщили, что движение восстановили.

22 ноября дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на севере Москвы. Авария случилась на Дмитровском шоссе в районе дома № 7, корпус 2, строение 2.

Еще одно ДТП произошло в Косино-Ухтомском районе. Столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.