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Жителям Подмосковья рассказали, куда жаловаться на некачественную уборку снега

Ирина Игнатенко
Общество
Жителям Подмосковья рассказали, куда жаловаться на некачественную уборку снега
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

На прошлой неделе в Подмосковье на неубранный снег пожаловались 801 раз. Чаще всего жалобы связаны с несвоевременной уборкой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.

Сообщается, что в уборке подмосковных территорий задействованы 1562 единицы специальной техники. В первую очередь от снега очищают лестницы и спуски, пешеходные дорожки и тротуары, подъезды к контейнерным площадкам, проезды и парковки, а также детские и спортивные площадки.

Пожаловаться на некачественную уборку снега можно в управляющую компанию или товарищество собственников жилья. Также в зимний период в администрациях муниципальных образований зачастую работают горячие линии по вопросам уборки снега.

Кроме того, стоит оставить жалобу на портале «Добродел», передает «Радио 1».

В беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Также в столице пройдут ледяные дожди и образуется гололедица.

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