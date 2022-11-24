Почти 50 человек приговорили к смертной казни в Алжире за линчевание мужчины

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Алжирский суд приговорил 49 человек к смертной казни за убийство мужчины и надругательства над его трупом. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает портал Ан-Нахар.

Кроме того, еще 22 участника линчевания молодого человека были приговорены к различным тюремным срокам. Приговоренные были задержаны алжирской полицией еще в августе.

В августе группа мужчин в городе Ларбаа-Нат-Иратен северной провинции Тизи-Узу задержала трех мужчин, которых они подозревали в поджоге лесов. Их стали избивать, но подоспевшая полиция смогла вмешаться и забрать избитых в отделение. Однако вскоре толпа выкрала одного из них.

Молодого человека вновь избили прямо на городской площади, а после подожгли. Также пострадали сотрудники полиции, пытавшиеся спасти его, передает портал.

Недавно стало известно, что афганским судьям велели руководствоваться законами шариата при вынесении приговоров. В стране возобновят публичные порки, казни, отсечение голов и конечностей, а также забивание камнями. Об этом сообщил верховный лидер «Талибана»* и эмир Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.