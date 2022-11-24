Минкультуры отказало в прокате сериалу «Монастырь» из-за оскорбления чувств верующих

Фото: Монастырь, 2022 год

Министерство культуры России отказало предоставлять прокатное удостоверение кинокомпании «ЛУНАПАРК» для трансляции сериала «Монастырь» из-за оскорбления чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 24 ноября.

— Министерство культуры Российской Федерации приняло решение об отказе ООО «Кинокомпания ЛУНАПАРК» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято из-за оскорбления религиозных чувств верующих. Для экспертной оценки материалы по сериалу были переданы в Русскую православную церковь. Там заявили, что картина дает некорректное отображение женской монашеской жизни, что может отразиться на неверном представлении о религии, передает РБК.

Сериал «Монастырь» с блогершей и телеведущей Настей Ивлеевой в главной роли получил высокую популярность среди пользователей. За первый же день его посмотрели свыше 250 тысяч человек, что стало рекордом для сервиса «Кинопоиск». Кроме того, подобный результат позволил работе обогнать американский сериал «Дом дракона».