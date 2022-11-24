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Депутат Драпеко объяснила, зачем Хаматовой дали звание артистки года в Латвии

Евгений Жуков
Общество
Депутат Драпеко объяснила, зачем Хаматовой дали звание артистки года в Латвии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Елена Драпеко прокомментировала признание российской артистки Чулпан Хаматовой «Актрисой года» в Латвии.

Драпеко напомнила, что Хаматова публично высмеяла звание народного артиста Российской Федерации. А теперь получает награду государства, которое на карте с трудом можно разглядеть.

По мнению Драпеко, победа Хаматовой в номинации имеет под собой политическую подоплеку.

— Возможно, надо было отметить ее гигантский «подвиг» — предательство Родины. Вот и отметили, — приводит слова депутата портал Starhit.

До этого стало известно, что Хаматова, уехавшая из России после начала специальной военной операции на Украине, одержала победу в номинации «Актриса года» на театральной премии «Ночь лицедеев» в Латвии.

23 августа сообщалось, что телеведущий Максим Галкин*, актрисы Чулпан Хаматова и Юлия Ауг возглавили список артистов, выступивших против специальной военной операции на Украине.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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