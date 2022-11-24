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В Одессе хотят демонтировать памятник Александру Суворову

Евгений Белоусов
В мире
В Одессе хотят демонтировать памятник Александру Суворову
Фото: Unsplash

Памятник российскому полководцу Александру Суворову намереваются демонтировать в Одессе. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончареко.

— Памятник Суворову будет перенесен! Сегодня исполком Одесского городского совета принял решение о переносе, — заявил он.

Кроме того, сам Гончаренко уже не раз обращался к мэру города Геннадию Труханову, который десять лет назад сам участвовал в открытии памятника, с требованиями демонтажа монумента, передает ТАСС.

Власти украинских городов в последнее время начали активно сносить памятники российским деятелям культуры. Так, 14 ноября в Одессе прошли работы по демонтажу бюста советского писателя Максима Горького. Как утверждало руководство санатория, где располагался памятник, бюст не являлся историческим наследием.

2 ноября стало известно, что группа неизвестных осквернила памятник российской императрице Екатерине II, расположенный в Одессе. По неизвестным причинам вандалы облили основание монумента красной краской. Кроме того, на голову императрицы надели мешок, а в ее руке расположили веревку с петлей.

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