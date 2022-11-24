Книга рекордов Гиннесса признала 26-летнюю кошку старейшей в мире

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Книга рекордов Гиннесса официально признала 26-летнюю кошку по кличке Флосси из Великобритании старейшей из ныне живущих во всем мире. Об этом сообщили на сайте издания в четверг, 24 ноября.

История кошки начинается в 1995 году, когда животное на улице подобрал сотрудник одной из больниц графства Мерсисайд. Через 10 лет мужчина умер и Флосси забрала его сестра. В новом доме кошка прожила 14 лет, пока вторая хозяйка скончалась. Приютить животное решил сын первого владельца Флосси.

В августе текущего года мужчина осознал, что уже не способен ухаживать за животным должным образом, в результате чего передал его приюту Cats Protection. Сотрудники заведения удивились возрасту кошки и решили уточнить у Книги рекордов Гиннеса, не самая ли она старая в мире.

10 ноября специалисты признали Флосси старейшей из ныне живущих кошек во всем мире. С возрастом животное оглохло и почти ослепло. Несмотря на это, волонтер Вики Грин, текущий хозяин, отмечает, что кошка имеет ласковый характер и очень любопытна.

На днях в приемный покой больницы турецкого города Битлис пришел кот, у которого, как выяснилось, была сломана лапа. Инцидент запечатлела установленная в медицинском учреждении камера.