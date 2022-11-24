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Суд признал братьев Магомедовых виновными по делу о хищении 11 миллиардов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Суд признал братьев Магомедовых виновными по делу о хищении 11 миллиардов рублей
Фото: пресс-служба суда

Суд признал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, главу группы «Сумма» и бывшего сенатора, виновными по делу о хищении 11 миллиардов рублей. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

Мужчин подозревали в организации преступного сообщества, в хищениях из федерального и регионального бюджетов, а также в прочих преступлениях.

Суд еще не вынес окончательного приговора, заседание продолжится завтра. Во время заседания прокурор просил приговорить Зиявудина к 24 годам лишения свободы, а Магомеда — к 21 году. Остальным участникам уголовного дела грозит от восьми до 18 лет лишения свободы.

Защита требовала полного оправдания, руководствуясь тем, что никакой преступной группы не было, что все деньги были заработаны честным трудом, сообщили РИА Новости.

Братьев Магомедовых обвиняли в мошенническом хищении на 11 миллиардов рублей в период с 2010 по 2016 год, а также растрате бюджетных средств при строительстве «Арены Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде. Их арестовали в 2018 году, и с тех пор они находятся под стражей. На имущество подсудимых был наложен арест.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд Москвы взыскал с подсудимых 750 миллионов долларов в пользу государства.

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