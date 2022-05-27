Столичный суд взыскал с братьев Магомедовых 750 млн долларов в пользу государства

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Хамовнический районный суд российской столицы взыскал в пользу государства 750 миллионов долларов с Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые обвинялись в создании преступного сообщества и хищениях на 11 миллиардов рублей.

Как сообщается в пятницу, 27 мая, в канале Московских судов общей юрисдикции в Telegram, деньги с братьев Магомедовых были взысканы в виде «имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы».

Отмечается, что дело было рассмотрено за один день. Суд заседал на протяжении 12 часов. При этом обвинительный приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Следователи обвиняют братьев Магомедовых в мошенническом хищении на несколько миллиардов в период с 2010 по 2016 годы, а также растрате бюджетных средств при строительстве «Арены Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде.

Накануне в Москве было возбуждено уголовное дело в отношении девяти участников преступного сообщества, которые похищали средства с банковских счетов пенсионеров.