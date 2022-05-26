Задержаны участники ОПГ, которые несколько лет крали деньги со счетов пенсионеров

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Возбуждено уголовное дело в отношении девяти участников преступного сообщества, которые похищали средства с банковских счетов пенсионеров. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, с сентября 2019 года по июль 2021 года злоумышленники обзванивали пожилых людей, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда РФ. Они рассказывали о денежных компенсациях за неиспользованные путевки в санатории.

Звонившие узнавали данные банковских карт потерпевших под предлогом выплат и похищали сбережения с их счетов. Эти деньги они переводили на карты, оформленные на подставных лиц.

Таким образом было совершено порядка 50 дистанционных хищений на сумму около десяти миллионов рублей, подчеркнул Васенин.

В 2020 и 2021 годах было возбуждено несколько уголовных дел по статье «Кража». В июле 2021 года деятельность группы была пресечена, и задержаны 46-летняя организатор и восемь активных участников в возрасте от 19 до 44 лет.

В текущем году в отношении них возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем».

Суд избрал всем фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось, что в Москве поймали мошенников, имитировавших ДТП для вымогательства крупных сумм.