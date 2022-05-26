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Имитировавших ДТП мошенников поймали в Москве

Елена Самойлова
Происшествия
Имитировавших ДТП мошенников поймали в Москве
Фото: МВД Медиа
Россия, Москва, Давыдковская улица Карта всех событий

Столичные полицейские задержали участников преступной группы, которые имитировали ДТП для хищения денег граждан. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники действовали по единой схеме: один из фигурантов выбирал потенциальную жертву среди автомобилистов и информировал своих подельников, когда нужная машина приближалась к нерегулируемому пешеходному переходу.

— Тем временем сообщники на своем транспорте закрывали обзор другим водителям, а еще двое соучастников выбегали на проезжую часть. Один из них бил по боковому зеркалу проезжавшего мимо автомобиля, а второй изображал пешехода, на которого был совершен наезд, — пояснила Волк.

Она добавила, что «пострадавший» назывался сотрудником силовых структур и требовал возмещения ущерба. При этом он заявлял о сильной боли, чтобы увеличить психологическое давление.

Видео: МВД Медиа

После ДТП аферисты просили у водителей от 20 до 700 тысяч рублей. Иногда с водителями связывались другие участники группы под видом инспекторов ГИБДД и угрожали привлечь их к уголовной ответственности.

Волк отметила, что семеро подозреваемых задержаны, в том числе 76-летний пенсионер, исполнявший роль подставного потерпевшего. Несколько человек из группы были задержаны с поличным на Давыдковской улице.

По данным фактам возбуждено четыре уголовных дела по статье «Мошенничество». Предварительно установлено, что сумма нанесенного ущерба превысила миллион рублей. Все фигуранты заключены под стражу.

Накануне, 25 мая, суд смягчил приговор блогеру Эварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы.

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