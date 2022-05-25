Суд смягчил приговор блогеру Эварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Суд смягчил приговор для Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль — прим. «ВМ») по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший советник юстиции, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, приговор Пресненского суда изменен. Защита Била добилась смягчения срока запрета на управление транспортным средством с трех до двух с половиной лет.

1/3 Фото: Пресс-служба Мосгорсуда 2/3 Фото: Пресс-служба Мосгорсуда 3/3 Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

11 октября Эдвард Бил сжег свое водительское удостоверение, записав это на камеру. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.

В начале декабря прошлого года суд отменил приговор в отношении Эдварда Била. Дело было передано на новое рассмотрение в Пресненский суд в ином составе. Также Билу вновь избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

17 марта стало известно, что суд оставил без изменений меру пресечения Эдварду Билу по делу о ДТП на Смоленской площади.

18 марта столичная прокуратура требовала назначить блогеру аналогичное наказание, но срок лишения свободы составлял год и четыре месяца.