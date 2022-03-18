Прокуратура требует назначить 1,4 года реального срока для Эдварда Била из-за ДТП в центре Москвы

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Столичная прокуратура требует назначить Эдуарду Билю год и четыре месяца реального срока с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— Прокуратура Москвы считает необходимым назначить Билю отбывание наказания в исправительной колонии общего режима и взять его под стражу в зале суда, — озвучили позицию обвинения в пресс-службе.

В сообщении отметили, что такое решение принималось с учетом обстоятельств содеянного в целях исправления аморального и безнравственного поведения подсудимого в течение длительного времени. Также правоохранители учли систематические нарушения им скоростного режима, последнее из которых и привело к тяжким последствиям.

Накануне, 17 марта, стало известно, что суд оставил без изменений меру пресечения Эдварду Билу по делу о ДТП на Смоленской площади.

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

Позже Эдвард Бил сжег свое водительское удостоверение, записав это на камеру. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.