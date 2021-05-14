Пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била сможет вернуться домой через полтора месяца

Фото: Youtube /Edward Bil

Пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била консультант Госдумы Мария Артемова пережила сложную операцию и отходит от наркоза. Об этом в пятницу, 14 мая, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил супруг женщины Константин Артемов.

По его словам, операцию его жене сделали позавчера. На данный момент женщина «очень слаба», так как воздействие наркоза еще не прошло. При этом супруг пострадавшей в ДТП отметил, что его жена вернется домой еще не скоро.

— Операция была очень сложной. Думаю, что она полмесяца точно будет находиться под наблюдением врачей. Затем она отправится в реабилитационный центр. Скорее всего, она сможет вернуться к семье спустя полтора-два месяца, — уточнил мужчина.

Также собеседник «ВМ» отметил, что виновник аварии всячески оказывает пострадавшей стороне помощь.

— Он свое слово сдержал и помог нам, чем избавил меня от многих проблем и затрат, — сказал Артемов.

При этом сумму, которую предоставил блогер, муж потерпевшей не озвучил. На вопрос корреспондента «ВМ» о его отношении к возможному прекращению уголовного дела в отношении Эдварда Била Константин Артемов также отказался отвечать.

Константин Артемов также уточнил, что ничего не знает о просьбе его супруги по поводу закрытия дела.

— Я знаю, что в СМИ говорят, что дело хотят закрыть, но я не знаю, когда моя супруга могла об этом попросить. Она только после операции. Во всяком случае мы с ней об этом не разговаривали, и она мне ничего не сообщала, — заключил супруг консультанта Госдумы.

В свою очередь адвокат Эдварда Била Сергей Жорин подтвердил корреспонденту «ВМ», что стороны пришли к соглашению.

— Да, мы пришли к некоему соглашению с супругом пострадавшей, — сказал он.

Жорин также отметил, что не готов комментировать сообщения в СМИ о том, что потерпевшая в ДТП Мария Артемова просит закрыть уголовное дело из-за примирения сторон, не уточнив является ли это правдой или нет.

Напомним, что консультант Госдумы Мария Артемова пострадала в ДТП с участием блогера Эдварда Била. 1 апреля на Смоленской площади в Москве молодой человек на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. Пранкера задержали.

3 апреля Тверской районный суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу. Молодому человеку запретили до 1 июня пользоваться интернетом и мобильным телефоном, выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля.

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