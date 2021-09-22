Пострадавшая в аварии с Эдвардом Билом простила своего обидчика

Пострадавшая в ДТП по вине российского блогера Эдварда Била Мария Артемова заявила, что простила обидчика за содеянное. Такое заявление женщина сделала в среду, 22 сентября, на заседании в Московском городском суде.
Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера.
— Любой из нас может оказаться по любую сторону от ДТП. Конечно, не хотелось бы вновь оказаться в моей ситуации, но я считаю, что шанс нужно давать. Грех не упасть, грех — не встать, — добавила Мария Артемова.
В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски. Впереди ее ожидает еще одна операция. После этого она вновь пройдет курс реабилитации.
Также пострадавшая в аварии призналась, что мечтает однажды встать на ноги.
— Я надеюсь, что мои врачи, мои доктора, мои ангелы помогут встать на ноги. Я очень мечтаю об этом, — поделилась Мария Артемова.
По ее словам, блогер Эдвард Бил поддерживает ее материально и морально, передает телеканал «360».
В среду, 22 сентября, суд оставил без изменения приговор Пресненского районного суда Москвы Эдуарду Билю.
Авария произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.