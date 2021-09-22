Мосгорсуд оставил без изменения приговор Эдварду Билу

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Суд оставил без изменения приговор Пресненского районного суда Москвы Эдуарду Билю, который устроил ДТП в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили представители пресс-службы Мосгорсуда.

— Мосгорсуд оставил без изменения приговор Пресненского районного суда города Москвы от 14 июля 2021 года, по которому Эдуарду Билю назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года, — заключил пресс-секретарь суда.

Видео: пресс-служба Мосгорсуда

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Его машина на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Также Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.