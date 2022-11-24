Пожар произошел в автосервисе на севере Москвы

Фото: Пресс-служба МЧС по Москве и Московской области

Россия, Москва, Путейская улица, 21 Карта всех событий

На севере столицы произошел пожар в автосервисе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в четверг, 24 ноября.

По информации ведомства, возгорание произошло в 17:19 в покрасочном цехе автосервиса, расположенного на улице Путейской в доме № 21.

Огонь был локализован на площади 80 квадратных метров к 18:11. Полностью потушить пожар удалось спустя час, в 18:29.

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По данным МЧС, в результате возгорания никто не пострадал.

Еще один пожар произошел 24 ноября в подмосковной Балашихе. Загорелось придорожное кафе на Носовихинском шоссе.