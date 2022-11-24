Пожар произошел в автосервисе на севере Москвы

На севере столицы произошел пожар в автосервисе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в четверг, 24 ноября.
По информации ведомства, возгорание произошло в 17:19 в покрасочном цехе автосервиса, расположенного на улице Путейской в доме № 21.
Огонь был локализован на площади 80 квадратных метров к 18:11. Полностью потушить пожар удалось спустя час, в 18:29.
По данным МЧС, в результате возгорания никто не пострадал.
Еще один пожар произошел 24 ноября в подмосковной Балашихе. Загорелось придорожное кафе на Носовихинском шоссе.