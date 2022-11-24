Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пожар произошел в автосервисе на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в автосервисе на севере Москвы
Фото: Пресс-служба МЧС по Москве и Московской области
Россия, Москва, Путейская улица, 21 Карта всех событий

На севере столицы произошел пожар в автосервисе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в четверг, 24 ноября.

По информации ведомства, возгорание произошло в 17:19 в покрасочном цехе автосервиса, расположенного на улице Путейской в доме № 21.

Огонь был локализован на площади 80 квадратных метров к 18:11. Полностью потушить пожар удалось спустя час, в 18:29.

Видео: Пресс-служба МЧС по Московской области

По данным МЧС, в результате возгорания никто не пострадал.

Еще один пожар произошел 24 ноября в подмосковной Балашихе. Загорелось придорожное кафе на Носовихинском шоссе.

МЧС Автомобили Район Западное Дегунино Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения