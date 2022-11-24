Придорожное кафе загорелось в Балашихе

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Придорожное кафе загорелось в подмосковной Балашихе. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 23 ноября, сообщил источник в экстренных службах города.

Кафе находится на Носовихинском шоссе, 33.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия.

23 ноября пожарные ликвидировали возгорание в общежитии в подмосковном городском округе Солнечногорск. Пожар был полностью потушен в 14:55.

Возгорание, о котором идет речь, произошло на Аэропортовской улице в доме № 7 в деревне Дубровке. Загорелась крыша трехэтажного кирпичного общежития. Площадь пожара составила 360 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 200 человек.