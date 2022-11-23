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Пожарные потушили возгорание в общежитии в Солнечногорске

Степан Жирнов
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Пожарные потушили возгорание в общежитии в Солнечногорске
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Дубровки, Аэропортовская улица, с7 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии в подмосковном городском округе Солнечногорск. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в среду, 23 ноября.

В ведомстве заявили, что пожар был полностью потушен в 14:55.

Возгорание, о котором идет речь, произошло на Аэропортовской улице в доме № 7 в деревне Дубровке. Загорелась крыша трехэтажного кирпичного общежития. Площадь пожара составила 360 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 200 человек.

По данному факту подмосковная прокуратура проводит проверку.

Подмосковье МЧС Солнечногорск Московская область ликвидация
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