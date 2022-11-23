Пожарные потушили возгорание в общежитии в Солнечногорске

Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии в подмосковном городском округе Солнечногорск. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в среду, 23 ноября.
В ведомстве заявили, что пожар был полностью потушен в 14:55.
Возгорание, о котором идет речь, произошло на Аэропортовской улице в доме № 7 в деревне Дубровке. Загорелась крыша трехэтажного кирпичного общежития. Площадь пожара составила 360 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 200 человек.
По данному факту подмосковная прокуратура проводит проверку.