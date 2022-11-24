Стоматолог назвал полезные для здоровья зубов напитки

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Растительное молоко из орехов, зерновых, бобовых и семечек богато полезными веществами, его употребление положительно скажется на здоровье зубов. Об этом рассказал стоматолог Олег Куров.

По словам специалиста, соевое молоко содержит в себе большое количество калия, магния, кальция и так далее. Кроме того, употребление подобного напитка позволит снизить уровень холестерина и улучшить кровообращение.

Стоматолог добавил, что пользу для зубов также могут оказать травяной и зеленый чай. Они богаты антиоксидантами и кофеином, а их употребление не скажется на цвете эмали, как с черным чаем или кофе.

Куров отметил, что еще стоит обратить внимание на минеральную столовую или лечебно-столовую воду без углекислоты. Содержащиеся в ней вещества помогут укрепить и восстановить эмаль зубов, передает Lenta.ru.

Стоматолог-ортопед Рауль Отхозория рассказал, как решить проблему повышенной чувствительности зубов. Он отметил, что в ряде случаев это можно сделать при помощи покрытия пломбами, однако сперва нужно обратиться к врачу.