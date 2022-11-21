Стоматолог рассказал, как решить проблему повышенной чувствительности зубов

Фото: shutterstock

Если вы откусили мороженое или сделали глоток горячего кофе и почувствовали боль, это сигнализирует о проблемах с зубами. Как решить проблему повышенной чувствительности зубов, рассказал стоматолог-ортопед Рауль Отхозория.

Он отметил, что если реакция на холодное или горячее продолжительная, то стоит обратиться к врачу.

— Допустим, вы выпили что-то горячее или холодное, после этого у вас резкий дискомфорт, но при этом какой-то один зуб начинает болеть на протяжении 10 секунд — это точно повод, чтобы обратиться к стоматологу. Также бывают реакции, что все зубы ноют, это может быть связано с так называемыми клиновидными дефектами, — рассказал эксперт в комментарии «Радио 1».

Стоматолог отметил, что в ряде случаев можно решить проблему при помощи покрытия пломбами.

Чувствительность эмали может быть особенностью пациента. Человеку с тонкой эмалью нарастить ее невозможно, однако благодаря постоянной профилактике можно сделать так, что он не будет испытывать никакого дискомфорта.

Ранее стало известно, что белорусские ученые разработали новый способ протезирования в области костной пластики, испытания пока проводят на животных. В скором времени имплант опробуют и на человеке, передает МИР 24.

Неправильная, а иногда и слишком усердная чистка зубов может привести к мучительным болям и целому ряду крайне неприятных диагнозов. Об этом рассказала врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Марина Колесниченко.