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Западные страны все меньше и меньше готовы выражать поддержку режиму президента Украины Владимира Зеленского из-за нерационального использования и растраты финансовой помощи. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

— Одновременно с наращиванием помощи — как с той стороны Атлантики, так и в Европейском Союзе — растет обеспокоенность нецелевым использованием перечисленных Киеву денег, — отметила автор.

Горлицкая, ссылаясь на материал обозревателя Fox News Кэндис Оуэнс, заявила, что украинский лидер и его окружение используют переданные западными странами деньги в своих личных целях. Как уточняется, Зеленский приобрел недвижимость в Швейцарии за 50 миллионов долларов. Также в публикации упоминается то, что 90 процентов финансовой помощи стран Евросоюза бесследно исчезли.

Также «Вечерняя Москва» решила выяснить, какие ошибки украинских властей подорвали доверие Запада к Украине. Так, в качестве причин отмечается возможное начало ядерной войны из-за падения украинской ракеты на территории Польши; казнь российских военнопленных и национализм.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «ВМ», пойдет ли Украина на переговоры с Россией без поддержки США. По его мнению, такие переговоры могут состояться, и Украина постарается подать их как свою победу.