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ЕК: Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

Араз Салехов
В мире
ЕК: Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Министры энергетики стран Европейского союза сумели договориться об исключении российского газа из контрактов на совместные закупки. Об этом сообщается в распространенном по итогам прошедшей неформальной встречи в Брюсселе документе.

— Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок, — говорится в публикации.

Так, страны европейского объединения условились в следующем году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 миллиарда кубометров или 15 процентов всего газа, который необходим для заполнения хранилищ. Однако в заявлении не уточняется, что подразумевается под газом из РФ и попадут ли под исключение российские углеводороды, приобретенные через посредников, сообщает РИА Новости.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов объяснил, почему странам опасно перепродавать российскую нефть. По его мнению, страны, покупающие российскую нефть, вряд ли будут ее перепродавать, так как могут нарваться на вторичные санкции.

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