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«Могут нарваться»: аналитик объяснил, почему странам опасно перепродавать российскую нефть

Игорь Синельников
Георгий Соланович

Сюжет: 

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В мире
«Могут нарваться»: аналитик объяснил, почему странам опасно перепродавать российскую нефть
Фото: depositphotos

Страны, покупающие российскую нефть, вряд ли будут ее перепродавать, так как могут нарваться на вторичные санкции, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

— По идее, перепродавать российскую нефть нельзя: такие страны могут нарваться на вторичные санкции. Это достаточно опасно, не думаю, что на это пойдет большое количество стран, — сказал Демидов.

По его словам, на перепродажу нефти из РФ могут решиться только те государства, у которых «есть более-менее независимая политика и которые представляют экономический интерес или опасность для США». Аналитик пояснил, что ввести вторичные санкции в отношении этих стран нельзя.

Эксперт в беседе с «ВМ» также заявил, что потолок цен на российскую нефть, который планируют ввести страны ЕС, с большой долей вероятности новый запрет обойти будет непросто. Лазейками могут стать, считает Демидов, смешение нефти разных стран и подмена документов. Таким образом, скорее всего, и будут осуществляться поставки в страны G7 и Евросоюза.

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