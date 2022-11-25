Bloomberg: Британия испытывает дефицит яиц, которые пропали с полок некоторых магазинов

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Великобританцы ощутили на себе дефицит куриных яиц, в некоторых супермаркетах этот продукт исчез с полок. Об этом сообщает Bloomberg.

Авторы публикации уточнили, что вспышка птичьего гриппа в США и Европе привела к массовой выбраковке домашней птицы. В связи с этим в Америке стоимость яиц возглавила список продовольственной инфляции, при этом в Венгрии властям пришлось самостоятельно ограничивать стоимость этого продукта.

Одна из причин такого дефицита, по мнению обозревателей, заключается в инфляции на продовольственные товары. Иными словами, британцы, испытывающие нехватку денег, переходят с мяса на более дешевые источники белка. Кроме того, еще одной проблемой стоит считать невозможность оперативно нарастить объемы поставок ввиду специфики производства, сообщает РИА Новости.

В середине ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал страну, которая негативно сказывается на британской экономике. Ею оказался Китай. По его словам, западные страны «в значительной степени солидарны» с мнением Великобритании, что Китай представляет собой «системный вызов» западным ценностям и интересам