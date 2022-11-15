Сунак назвал Китай большой угрозой для экономической безопасности Британии

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Китай является одной из самых больших угроз для экономической безопасности Великобритании. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

— Я честно выражаю свое мнение о Китае. Я думаю, что Китай однозначно представляет системную угрозу… скажем так, системный вызов нашим ценностям, нашим интересам. Несомненно (Китай — прим. «ВМ») представляет самую большую государственную угрозу для нашей экономической безопасности, — отметил он.

При этом британский лидер гарантировал, что окажет поддержку в «противостоянии китайской агрессии». По его словам, западные страны «в значительной степени солидарны» с мнением Великобритании о том, что Китай представляет собой «системный вызов» западным ценностям и интересам, сообщает РИА Новости.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, но не допустит перерастания ситуации в полноценный конфликт. По мнению главы страны, на данный момент важно сохранять мир среди стран.

Помимо этого, Сунак назвал Россию «страной-изгоем» и представил план, который позволит снизить влияние Москвы на мировую экономику. Политик видит необходимость в быстром отказе от российских энергоносителей.