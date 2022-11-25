Госдума приняла закон о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

— Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 миллионов рублей, — отметил председатель Думы Вячеслав Володин.

Ответственность за пропаганду ЛГБТ распространяется не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния, с учетом распространения пропаганды в СМИ или интернете, составит до 400 тысяч для граждан и до пяти миллионов рублей для юридических лиц, сообщает сайт Госдумы.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, что означает закон о запрете пропаганды ЛГБТ и за что грозят штрафы. Как уточняется, пропаганда нетрадиционных ценностей теперь запрещена среди людей любого возраста. Ограничения в основном коснутся СМИ, интернет-ресурсов, а также книжной и киноотраслей.