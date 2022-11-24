В России приняли закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Что он означает и за что грозят штрафы

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России 24 ноября приняли новый закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Его нормы существенно расширены по сравнению с ранее действующими. Что означает новый закон, какие штрафы он вводит и как его восприняли представители разных индустрий — в материале «Вечерней Москвы».

Что запрещается

Пропаганда нетрадиционных ценностей теперь запрещена среди людей любого возраста. Ограничения в основном коснутся СМИ, интернет-ресурсов, а также книжной и киноотраслей.

Новый закон запрещает:

пропагандировать ЛГБТ-отношения, педофилию и смену пола;

демонстрировать нетрадиционные ценности среди детей (на платных сервисах доступ к фильмам, книгам и аудиоматериалам, содержащим сведения о таких ценностях, можно будет получить только после подтверждения возраста);

продавать товары, содержащие запрещенную информацию;

рекламировать и публиковать материалы с демонстрацией «нетрадиционных сексуальных отношений» (в том числе в книгах);

выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых есть материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения».

Какие штрафы

Нарушения закона о запрете нетрадиционных ценностей приведет к административной ответственности. В большинстве случаев речь идет о штрафах — от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.

Закон предполагает следующие штрафы.

— За пропаганду нетрадиционных ценностей или предпочтений:

физлица заплатят от 50 до 400 тыс. рублей;

юрлица — от 800 тыс. до 5 млн рублей либо их деятельность приостановят на срок до 90 дней;

должностные лица — от 100 до 800 тысяч рублей;

— За пропаганду педофилии:

физлица заплатят от 200 до 800 тыс. рублей;

юрлица — от 1 до 10 млн рублей либо их деятельность приостановят на срок до 90 дней;

должностные лица — от 400 тыс. до 2 млн рублей;



— За распространение среди несовершеннолетних материалов, содержащих сведения о нетрадиционных сексуальных отношениях, или способных вызвать желание сменить пол:

физлица заплатят — от 50 до 200 тысяч рублей;

юрлица — от 800 тыс. до 4 млн рублей либо их деятельность приостановят на срок до 90 дней;

чиновники — от 100 до 400 тысяч.

Во время парламентских чтений в закон предлагали внести уголовную ответственность за его повторное нарушение. Однако соответствующая поправка была отклонена.

Что такое «пропаганда»

Большинство споров вокруг нового закона вызывает размытость трактовки термина «пропаганда». В самом законе не написано, что подпадает под это понятие, в российском законодательстве его тоже нет.

В беседе с «ВМ» заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов отметил, что определение понятия «пропаганда» содержится только в комментариях к КоАП.

— Пропаганда — это целевое информационное воздействие, имеющее вид интерпретирующего разъяснения, истолкования каких-либо идей, учений, взглядов, положений, утверждений, — говорится в комментарии к кодексу.

Как видно, отметил юрист, определение довольно громоздкое и ясности в закон не вносит. Вероятно, ответ на вопрос: «Что попадает под пропаганду нетрадиционных ценностей?» будет давать специальная экспертиза в каждом конкретном случае.

— Нельзя написать определение на все случаи жизни, — говорит Краснов. — Думаю, что добиться большей ясности в определении термина «пропаганда» невозможно. Грань слишком тонка. По этой причине все должна решать специальная экспертиза.

Проблема определения термина затрагивалась на этапе думских чтений. Так, заместитель главы Роскомнадзора (РКН) Вадим Субботин предложил такое определение «пропаганды»:

— Использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление. Некая жестко навязанная позиция по тем или иным ценностным и духовно-нравственным вопросам.

В закон дефиниция не попала. При этом именно РКН будет блокировать сайты, нарушающие его.

В свою очередь глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн объяснил, что такое «пропаганда» на примере писателя Оскара Уайльда:

— Если о нем будет сказано, что он стал таким выдающимся писателем только благодаря своей ориентации, то это будет пропагандой. А если просто будет упоминание этого факта его биографии, то это пропагандой считаться не будет.

Он также заявил, что в классической русской литературе ЛГБТ-пропаганды нет.

Что говорят о законе

Издатели опасаются, что из-за размытости формулировок законопроекта под запрет могут попасть до 50 процентов книг. В частности, им неясно, попадут ли под ограничения книги, где гомосексуальные отношения описаны с нейтральной позиции.

Онлайн-ретейлеры боятся огромных затрат со стороны отрасли, которые возникнут в случае запрета продажи товаров, «небезупречных» с точки зрения нового закона. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила отложить принятие поправок о запрете продажи товаров с ЛГБТ-тематикой.

Представители СМИ также выразили тревожность в связи с принятием нового закона. Так, депутат Госдумы и тележурналист Евгений Попов воздержался при голосовании во время обсуждения закона. Он подчеркнул, что принятие норм означает «техническое поражение», так как «навязывать ЛГБТ-повестку извне никто при этом не перестанет».