В России приняли закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Что он означает и за что грозят штрафы

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В России 24 ноября приняли новый закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Его нормы существенно расширены по сравнению с ранее действующими. Что означает новый закон, какие штрафы он вводит и как его восприняли представители разных индустрий — в материале «Вечерней Москвы».
Пропаганда нетрадиционных ценностей теперь запрещена среди людей любого возраста. Ограничения в основном коснутся СМИ, интернет-ресурсов, а также книжной и киноотраслей.
Новый закон запрещает:
Нарушения закона о запрете нетрадиционных ценностей приведет к административной ответственности. В большинстве случаев речь идет о штрафах — от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.
Закон предполагает следующие штрафы.
— За пропаганду нетрадиционных ценностей или предпочтений:
— За пропаганду педофилии:
— За распространение среди несовершеннолетних материалов, содержащих сведения о нетрадиционных сексуальных отношениях, или способных вызвать желание сменить пол:
Во время парламентских чтений в закон предлагали внести уголовную ответственность за его повторное нарушение. Однако соответствующая поправка была отклонена.
Большинство споров вокруг нового закона вызывает размытость трактовки термина «пропаганда». В самом законе не написано, что подпадает под это понятие, в российском законодательстве его тоже нет.
В беседе с «ВМ» заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов отметил, что определение понятия «пропаганда» содержится только в комментариях к КоАП.
— Пропаганда — это целевое информационное воздействие, имеющее вид интерпретирующего разъяснения, истолкования каких-либо идей, учений, взглядов, положений, утверждений, — говорится в комментарии к кодексу.
Как видно, отметил юрист, определение довольно громоздкое и ясности в закон не вносит. Вероятно, ответ на вопрос: «Что попадает под пропаганду нетрадиционных ценностей?» будет давать специальная экспертиза в каждом конкретном случае.
— Нельзя написать определение на все случаи жизни, — говорит Краснов. — Думаю, что добиться большей ясности в определении термина «пропаганда» невозможно. Грань слишком тонка. По этой причине все должна решать специальная экспертиза.
Проблема определения термина затрагивалась на этапе думских чтений. Так, заместитель главы Роскомнадзора (РКН) Вадим Субботин предложил такое определение «пропаганды»:
— Использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление. Некая жестко навязанная позиция по тем или иным ценностным и духовно-нравственным вопросам.
В закон дефиниция не попала. При этом именно РКН будет блокировать сайты, нарушающие его.
В свою очередь глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн объяснил, что такое «пропаганда» на примере писателя Оскара Уайльда:
— Если о нем будет сказано, что он стал таким выдающимся писателем только благодаря своей ориентации, то это будет пропагандой. А если просто будет упоминание этого факта его биографии, то это пропагандой считаться не будет.
Он также заявил, что в классической русской литературе ЛГБТ-пропаганды нет.
Издатели опасаются, что из-за размытости формулировок законопроекта под запрет могут попасть до 50 процентов книг. В частности, им неясно, попадут ли под ограничения книги, где гомосексуальные отношения описаны с нейтральной позиции.
Онлайн-ретейлеры боятся огромных затрат со стороны отрасли, которые возникнут в случае запрета продажи товаров, «небезупречных» с точки зрения нового закона. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила отложить принятие поправок о запрете продажи товаров с ЛГБТ-тематикой.
Представители СМИ также выразили тревожность в связи с принятием нового закона. Так, депутат Госдумы и тележурналист Евгений Попов воздержался при голосовании во время обсуждения закона. Он подчеркнул, что принятие норм означает «техническое поражение», так как «навязывать ЛГБТ-повестку извне никто при этом не перестанет».