Хинштейн: Классическая литература не подпадает под пропаганду ЛГБТ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Произведения классической литературы не подпадают под пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом в понедельник, 17 октября, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, перечисленные произведения русской и зарубежной литературы в письме вице-президента Российского книжного союза (РКС) Леонида Палько под пропаганду ЛГБТ не подпадают.

— Назвать набоковскую «Лолиту» пропагандой педофилии — так же абсурдно, как признать батальные сцены в «Войне и мире» пропагандой жестокости, — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Он также добавил, что у «Тихого Дона», «Обломова» и «Ромео и Джульетты» риски запрета отсутствуют. Наконец, парламентарий заверил, что героям «Простоквашина» не грозят «пересмотры» и «ревизии».

13 октября сообщалось, что правительство Российской Федерации поддержало законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

До этого стало известно, что масштабные парламентские слушания по законодательным инициативам о запрете информации, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, пройдут в Государственной думе 17 октября.