От Гоголя до Цветаевой: в каких произведениях русских классиков можно найти ЛГБТ-«пропаганду»

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В России могут принять закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, в том числе и в художественной литературе. Издатели уже опасаются, что инициатива поставит под угрозу до 50 процентов книг. Попадет ли под запрет творчество отечественных классиков? «Вечерняя Москва» нашла «нетрадиционные» мотивы в произведениях русских писателей — от Гоголя до Цветаевой — и попыталась понять, пропадут ли с полок книжных магазинов их книги.

«Размытый» законопроект

Поправки к закону о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей еще находятся на этапе чтений в Госдуме. Новые нормы предполагают полный запрет пропаганды ЛГБТ и педофилии не только среди несовершеннолетних, но и взрослых — в интернете, СМИ, книгах и фильмах.

По данным РБК, издатели уже опасаются, что из-за размытости формулировок законопроекта под запрет могут попасть до 50 процентов книг. Особенно много вопросов у них вызывает трактовка термина «пропаганда». Так, поправки вводят штраф за распространение сведений, «способных вызывать желание сменить пол» или пропагандирующих педофилию. При этом остается непонятным, попадут ли под ограничения книги, где гомосексуальные отношения описаны с нейтральной позиции.

В случае принятия закона нарушителям грозят штрафы от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Как сообщил «Коммерсант», издатели уже направили письмо в Российский книжный союз с предложением прояснить и доработать законопроект.

«Голубой» Онегин

Между тем в условиях неопределенности понятий под запрет могут попасть даже произведения русской классики. Например, латентную (подавленную) гомосексуальность при желании можно увидеть чуть ли не в каждом второй книге. Об этом еще в начале века говорила психолог Мария Черемисинова, написавшая диссертацию по теме «Латентная гомосексуальность в русской классической литературе».

Она обнаружила «нетрадиционные» мотивы в «Евгении Онегине», «Герое нашего времени» и даже в «Обломове». Так, по словам психолога, Онегина на самом деле «больше интересовал» Ленский; Обломов и Штольц — «типичная гомопара», а Максим Максимыч «питал странные чувства» к Печорину.

Замечания Черемисиновой во многом кажутся надуманными. Однако в творчестве некоторых русских классиков действительно есть совсем нескрытые гомосексуальные мотивы.

«Ночи на вилле» Гоголя

В письмах к друзьям Николай Гоголь признавался, что «никогда не знал женской любви». Доказательств его связей с мужчинами также нет. Однако в его неоконченном романе «Ночи на вилле» (1839 год) просматриваются «нетрадиционные» отношения.

По сюжету молодой мужчина ухаживает за тяжелобольным возлюбленным. Роман автобиографичен: Гоголь также проводил много времени у постели умирающего от туберкулеза друга — графа Иосифа Виельгорского. Вот несколько строк из произведения:

— Они были сладки и томительны, эти бессонные ночи. Он сидел больной в креслах. Я при нем. Сон не смел касаться очей моих. <…> Мне было так сладко сидеть возле него, глядеть на него. Уже две ночи как мы говорили друг другу: ты. Как ближе после этого он стал ко мне!

Озорные стишки Лермонтова

В стихотворном корпусе Михаила Лермонтова есть несколько озорных стишков, посвященных однополым отношениям. Поэт написал их в начале 1830-х годов, в бытность учеником юнкерской школы. Речь идет о шуточных и скабрезных «Оде к нужнику» и «К Т***».

В «Оде» описывается свидание двух юнкеров в уборной. Под покровом ночи они уединяются и готовятся предаться… На этом моменте стихотворение заканчивается. «Но занавес пора задернуть над картиной», — пишет Лермонтов.

Стихотворение «К Т***», предположительно, посвящено Петру Тизенгаузену — сокурснику поэта. В нем Лермонтов, с одной стороны, восхваляет внешние достоинства друга, с другой — предупреждает его о неминуемой каре за гомосексуализм:

Не ходи к чужой постели

И к своей не подпускай,

Ни шутя, ни в самом деле

Нежных рук не пожимай.

Если же Т*** не последует советам друга, то над ним, по словам автора, «рука господня разразится» и никто, даже бывшие любовники, не спасут грешника.

Купринская «Яма»

В закрытых школах для мальчиков однополые отношения между учениками не были чем-то уникальным и редким. В этом смысле юнкерские квир-стихи Лермонтова не одиноки. Похожую коллизию описывает и Александр Куприн, также окончивший военное учебное заведение.

В повести «Яма» (1915 год) он повествует о том, как ученики ходили под руки и боролись за право ухаживать за «хорошеньким мальчиком»:

— Жажда семейной ласки, материнской, сестриной, нянькиной ласки, так грубо и внезапно оборванной, обратилась в уродливые формы ухаживания <…> за хорошенькими мальчиками, за «мазочками»; (ученики — прим. «ВМ») любили шептаться по углам и, ходя под ручку или обнявшись в темных коридорах, говорить друг другу на ухо несбыточные истории о приключениях с женщинами.

Квир-поэзия Кузмина

В эпоху «серебряного века» нравы русских литераторов и издателей отличались большей раскрепощенностью. Один из самых ярких поэтов эпохи Михаил Кузмин (1872–1936) был не только открытым геем, но и активно пропагандировал однополую любовь в своем творчестве.

В 1906 году Кузмин опубликовал стихотворный цикл «Александрийские песни» и повесть «Крылья». В обеих книгах тема нетрадиционных отношений поднимается во весь рост. Например, «Крылья» — это история молодого студента Вани Смурова, который чувствует влечение к своему учителю Лариону Штрупу и постепенно осознает свою гомосексуальность.

Публикации произвели общественный фурор, а Кузьмин стал первым русским писателем, который издал произведения, открыто рассказывающие об однополой любви.

«Подруга» Цветаевой

Отчетливые ЛГБТ-мотивы наблюдаются в творчестве знаменитой поэтессы «серебряного века» Марины Цветаевой.

Свой поэтический цикл «Подруга» (1915) Цветаева посвятила поэтессе Софии Парнок. Последняя, кстати, была открытой лесбиянкой. Литературоведы полагают, что в посвященных Парнок стихах Цветаева воспроизводит модель любовного поединка между слабой и сильной женщиной. В шестом стихотворении цикла есть такие строки:

Как я по Вашим узким пальчикам

Водила сонною щекой,

Как Вы меня дразнили мальчиком,

Как я Вам нравилась такой...

Стихи Сологуба

ЛГБТ-мотивы затронули творчество еще одного поэта «серебряного века» — Федора Сологуба. Он в основном известен как автор романа «Мелкий бес». Однако стихи составляют значительный корпус его наследия. В бытность преподавателем Крестецкого народного училища он написал небольшое стихотворение «На совете» (1891). Вот его полный текст:

Наши мальчики любят друг другу так страстно,

Что совместно и спят;

Разгонять их по койкам, ей Богу, напрасно;

Пусть слегка пошалят:

Ведь ребенка они не родят,

Значит, вместе им спать неопасно.

Есть ли в приведенных выше фрагментах пресловутая ЛГБТ-пропаганда? Ответить на этот вопрос довольно сложно, так как грань между правом автора на самовыражение и запретной «пропагандой» порой весьма призрачна.

Мнение юриста

В беседе с «ВМ» заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов отметил, что литература — «элемент мягкой силы», через которую в обществе можно утверждать те или иные ценности, в том числе и совершенно чуждые ему.

По мнению собеседника «ВМ», закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в очередной раз показывает, что для нашей страны время следования в фарватере западных ценностей завершено.

— Россия является традиционной страной. Страной с православными, иудейскими и мусульманскими корнями. В этих религиях не приветствуются формы нетрадиционной любви. Мало того, это осуждается и считается содомским грехом, — подчеркнул Краснов.

При этом, как полагает эксперт, проверять литературу на «нетрадиционность» следует по четко прописанным критериям. Никаких «огульных запретов» быть не должно.

— С моей точки зрения, в законе должны быть прописаны строгие критерии. Решение о наличии в книге ЛГБТ-пропаганды должно приниматься индивидуально на основе специальной экспертизы. В экспертном заключении должны быть указаны причины, объясняющие, как определенный фрагмент произведения может навредить обществу, — заключил собеседник «ВМ».

На фоне обсуждения законопроекта глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что в классической русской литературе ЛГБТ-пропаганды нет.

Источники: Русская виртуальная библиотека (rvb.ru) // Бодрова А. «Неизвестный скабрезный текст Лермонтова», Arzamas