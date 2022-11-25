Постпред Ульянов: исследование проб, взятых МАГАТЭ на Украине, может занять месяц-полтора

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Результат исследования проб, которые были взяты Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках проверки возможных следов «грязной бомбы», может быть известен через месяц-полтора. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

— Инспекторы взяли пробы окружающей среды, а это важнейший инструмент в распоряжении МАГАТЭ. Эти пробы переданы в сертифицированные лаборатории. Результат будет известен, возможно, месяца через полтора, — отметил он.

По его словам, данный процесс будет зависеть от скорости работы каждой из лабораторий, сообщает РИА Новости.

До этого Ульянов заявил, что власти РФ проводят обсуждения с МАГАТЭ по вопросу мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС.

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